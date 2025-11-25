Tre nuovi allievi ad Amici 25: ecco chi sono

Negli ultimi giorni il daytime di Amici 25 è stato particolarmente ricco di accadimenti: nuovi ingressi, discussioni in Casetta, omaggi emozionanti e anticipazioni sulla puntata del 23 novembre. Di seguito una versione riorganizzata e riscritta delle principali notizie.

Tre nuovi allievi entrano nella scuola di Amici 25

Come anticipato dai principali siti dedicati al talent, l’episodio odierno del daytime ha visto l’arrivo di tre nuovi studenti: due cantanti e una ballerina. Il primo a presentarsi è stato Lorenzo, già noto al pubblico per la sua partecipazione a X Factor 2024. Sia Anna Pettinelli che Lorella Cuccarini hanno manifestato il desiderio di lavorare con lui, ma la scelta finale spetterà allo stesso allievo. La commissione ha apprezzato all’unanimità la sua esibizione.

A seguire è arrivata Giorgia, danzatrice classica accolta con entusiasmo da tutti i professori di ballo. La Celentano sembrerebbe la candidata naturale a seguirla, ma sarà la ragazza a decidere il docente da cui farsi guidare.

Infine è stata la volta di Elena, cantante e musicista che si è presentata accompagnandosi alla chitarra. Anche per lei non sono mancati i commenti positivi, soprattutto da parte della Pettinelli che l’ha proposta all’interno della scuola.

Il pubblico ha accolto con favore l’arrivo del nuovo trio, che adesso dovrà impegnarsi per mantenere il banco conquistato.

Scintille in Casetta: Plasma al centro di una discussione

Il daytime ha mostrato anche un momento di forte tensione tra alcuni allievi (qui per i video). Michele, Opi, Riccardo e Gard hanno affrontato Plasma, sostenendo che il suo comportamento sia cambiato da quando ha iniziato a frequentare Flavia. I compagni gli hanno rimproverato di difenderla in ogni situazione, anche quando a loro avviso non avrebbe ragione.

Plasma ha spiegato di volersi prendere cura di lei in un momento complicato, ma il confronto si è acceso rapidamente, soprattutto quando Gard gli ha fatto notare che spesso tende a parlare “a nome degli altri”. Il clima si è ulteriormente deteriorato dopo l’ultima registrazione, quando Plasma è stato mandato in sfida dai suoi stessi compagni. Sentendosi tradito, ha messo in dubbio il giudizio ricevuto e ha accusato gli altri di non comprendere il lavoro dietro ai suoi testi.

Il botta e risposta è proseguito con toni accesi, fino a quando Plasma non si è confidato con Flavia, ammettendo di essersi lasciato prendere dall’impulsività e di provare sensi di colpa.