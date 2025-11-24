“Vola basso, ca**o”, lite ad Amici 25 tra Plasma e la Casetta

Amici 25, tensione in Casetta: Plasma al centro, nasce un acceso confronto che coinvolge anche Flavia

Una nuova giornata nella scuola di Amici 25 è stata caratterizzata da un momento di forte tensione all’interno della Casetta. Alcuni allievi hanno rivolto critiche a Plasma, dando vita a un confronto serrato nel quale ha avuto un ruolo anche Flavia.

Amici 25, i compagni criticano Plasma

Il daytime odierno ha mostrato un dialogo piuttosto duro tra alcuni ragazzi e Plasma. Michele, Opi, Riccardo e Gard hanno deciso di parlargli apertamente, sostenendo che da quando ha approfondito il rapporto con Flavia avrebbe cambiato atteggiamento. Secondo loro, il cantante tende a difenderla costantemente, anche quando lei commetterebbe degli errori.

A rompere il silenzio è stato Riccardo, che ha affermato: “Non si può più dire niente a lei, che sei subito lì a difenderla, quando tu dovresti difendere noi”. Plasma ha risposto chiarendo di voler bene a tutti e di non fare distinzioni tra loro, aggiungendo che Flavia sta attraversando un periodo complesso e che per questo si sente portato a proteggerla, pur sapendo che lei è perfettamente in grado di difendersi da sola.

A quel punto è intervenuto Gard, dicendo: “Ma questo vale anche per gli altri, che c***o dici? Tu pensi di parlare sempre per gli altri. Tu sei cambiato totalmente”. La discussione si è quindi accesa ulteriormente, con Plasma che ha ribadito di conoscere nel dettaglio ciò che sta vivendo Flavia, ma non le situazioni personali di tutti gli altri.

Questo scambio è avvenuto prima della registrazione del pomeridiano andato in onda su Canale 5, ma la vicenda non si è affatto conclusa lì.

Nuova lite nella scuola di Amici 25

Nel corso dell’ultima puntata, Plasma è stato mandato in sfida dagli stessi compagni, compresi alcuni tra coloro che considera amici. Una decisione che lo ha amareggiato e che ha portato a un nuovo scontro. Ha infatti sottolineato come sia finito in sfida perché gli altri gli hanno rimproverato di essersi sentiti trascurati.

La scelta ha innescato un’altra discussione di gruppo. Plasma si è detto deluso dal fatto che il suo lavoro e le sue barre non siano state riconosciute, sostenendo che a suo avviso sarebbe dovuta essere Angie a rischiare e non lui.

Opi ha espresso il parere che, nella sua ultima esibizione, a Plasma fosse mancato qualcosa. Michele ha invece ipotizzato che la giuria abbia valutato più l’aspetto vocale che le barre, ma il cantante ha ribadito che proprio quelle rappresentano il punto forte della sua performance. Le spiegazioni dei compagni, però, non sembravano convincerlo.

“Hai risentimento per quanto successo nei giorni scorsi”, ha detto Plasma durante il confronto. Opi ha replicato subito che non era vero, aggiungendo: “Io se devo dire qualcosa la dico”. Plasma ha quindi insistito: “Io posso capire che magari a voi non sia arrivato, era molto matura. Ma c’è un lavoro autoriale importante dietro. Voi magari non capite e sapete perché non scrivete…”. Opi ha risposto affermando di scrivere i suoi pezzi, specificando però che non lo fa su brani altrui.

A quel punto Plasma ha incalzato: “Il tuo inedito non l’hai scritto tu”. La replica di Opi è stata immediata e dura: “No adesso, mi fai girare il ca**o. L’ho scritto con dei musicisti perché la musica non la metti in SIAE? Ma che c***o dici e discorsi fai. Se non sai parlare al momento evita. Non devi prendertela con me perché sei in sfida”. Plasma ha giustificato il suo intervento sostenendo di aver risposto così perché era stato proprio Opi a commentare il fatto che non scrivesse su brani di altri artisti.

A partecipare allo scontro è intervenuto anche Gard, dichiarando il suo dissenso con le parole di Plasma. Quest’ultimo ha però ribattuto con una frase che ha riacceso immediatamente la tensione: “Ma la strofa che hai cantato oggi te l’ho scritta io”. Gard ha risposto: “Vola in basso e non l’hai scritta solo tu e non l’hai scritta tu. Se hai le scatole girate non è colpa mia. Hai un atteggiamento del ca**o e devi imparare a gestirlo. Tu sei sempre lì a sminuire gli altri. Non sei solo tu, tutti hanno il loro da dire. Te lo dico perché ti voglio bene”.

Dopo l’ennesimo momento di attrito, Plasma si è isolato a parlare con Flavia, ammettendo di aver sbagliato e lasciandosi prendere dai sensi di colpa.