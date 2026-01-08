Amici 25, caos, Flavia e Opi tra lacrime e imprecazioni (VIDEO)

Amici 25, caos, Flavia e Opi tra lacrime e imprecazioni (VIDEO)

Pomeriggio ad alta tensione ad Amici 25. Nel daytime andato in onda oggi, subito dopo la pausa natalizia, Flavia e Opi hanno reagito con rabbia e frustrazione alle decisioni della loro insegnante Anna Pettinelli, dando vita a momenti di forte nervosismo tra porte sbattute, lacrime e richieste di chiarimento.

La puntata riprende esattamente dal punto in cui si era interrotta: la sospensione della maglia di Flavia e l’assegnazione della sfida a Opi. Una situazione che entrambi gli allievi hanno vissuto con grande difficoltà.

Dopo aver lasciato lo studio, Flavia è apparsa visibilmente scossa. Prima si è rifugiata in sala relax per sfogarsi, poi è rientrata in Casetta dove la tensione è esplosa. L’allieva, sopraffatta dalla rabbia, ha sbattuto alcune porte, ha lanciato la borsa che aveva con sé e si è lasciata andare alle lacrime, verbalizzando ad alta voce tutto il suo malessere.

In un secondo momento, Flavia si è confrontata anche con i compagni. A sostenerla in modo particolare è stato Plasma, con il quale in queste settimane ha instaurato un legame speciale all’interno della scuola.

Non meno intensa la reazione di Opi. Dopo aver ricevuto la maglia rossa della sfida, il cantante è apparso stanco e deluso di ritrovarsi ancora una volta in una situazione simile. Tornato in Casetta, si è confidato con Michele, esprimendo tutto il suo disappunto.

“Sono inca**ato nero”

La tensione è culminata quando entrambi hanno chiesto un incontro diretto con Anna Pettinelli. Presentatisi insieme in saletta, Opi ha espresso apertamente la sua rabbia: “Sono inca**ato nero perché sono finito in sfida. Non era un pezzo che mi avrebbe messo in risalto. A me interessa crescere. Io ho un’idea di quello che voglio fare. Canto sempre le solite cose”.

La professoressa ha provato a spiegare le sue scelte, sottolineando l’importanza di sperimentare e facendo notare come il rendimento dell’allievo sia discontinuo. Opi, però, non si è detto d’accordo. “Apri la mente, devi fare cose diverse anche. Siete tutti forti”, ha ribadito Pettinelli, mentre il cantante ha insistito sul fatto che vorrebbe essere maggiormente coinvolto nella scelta dei brani.

Anche Flavia ha manifestato tutta la sua contrarietà per la sospensione della maglia. Secondo Anna Pettinelli, la cantante avrebbe perso sicurezza: “Per me al momento non sei da Serale. Sei carente nell’interpretazione e risulti fredda. Canti tutto uguale. Non aggiungi niente a quello che fai”. Un giudizio che Flavia non condivide, convinta invece di essere cresciuta e migliorata nel suo percorso.

Il confronto si è chiuso senza una vera riconciliazione, lasciando nell’aria una forte tensione che promette nuovi sviluppi nelle prossime puntate di Amici 25.