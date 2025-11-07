Amici 25, Flavia dà due di picche a Plasma, la reazione – VIDEO

Durante il daytime di Amici 25, è andata in scena una situazione che ha attirato l’attenzione dei fan: Flavia ha chiarito i suoi sentimenti a Plasma, mettendo fine a ogni possibile illusione romantica.

Negli ultimi giorni il cantante sembrava convinto che tra lui e la compagna di scuola ci fosse un legame speciale, ma la verità si è rivelata diversa. Tutto è iniziato da un momento leggero, quando Flavia ha commentato il sorriso di Alex, e Plasma, presente alla scena, ha risposto con una battuta scherzosa che ha fatto ridere entrambi.

Successivamente i due si sono trovati a parlare delle loro difficoltà e dei punti da migliorare nelle esibizioni. Plasma, con tono affettuoso, ha detto a Flavia di trovarla “vulcanica” e affascinante proprio per la sua energia. Lei, però, non ha condiviso del tutto il suo punto di vista, e tra i due si è creato un momento di imbarazzo.

A complicare la situazione ci ha pensato Opi, che ha fatto notare a Plasma come, secondo lui, Flavia sembrasse avere un interesse particolare. Il ragazzo, incoraggiato, ha continuato con le sue battute ironiche per conquistare la cantante, che però ha sempre risposto con un sorriso più amichevole che altro.

Flavia decide di parlare con Plasma, la reazione di lui (VIDEO)

La svolta è arrivata quando Flavia ha chiesto di parlare in privato con lui nella stanza arancione. In modo diretto e gentile, ha spiegato di non provare alcun sentimento romantico e di vederlo solo come un amico. Plasma ha cercato di farle capire che tra loro potrebbe esserci qualcosa, ma lei è rimasta ferma sulla sua posizione.

Pur dispiaciuto, il cantante ha accettato la decisione con maturità, riconoscendo che fosse meglio chiarire subito per evitare di far soffrire qualcuno più avanti.

Sui social la scena ha fatto discutere: alcuni fan appoggiano la sincerità di Flavia, altri sperano che, col tempo, tra i due possa nascere qualcosa di più.