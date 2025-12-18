Amici 25, anticipazioni, maglie sospese: chi rischia l’eliminazione

Amici 25 di Maria De Filippi, spoiler puntata 21 dicembre: ospiti, classifiche e colpi di scena

Ultima registrazione dell’anno per Amici di Maria De Filippi, che domenica 21 dicembre 2025 andrà in onda con una puntata speciale prima della pausa natalizia. Tra sfide decisive, classifiche, polemiche tra professori e ospiti in studio, l’appuntamento promette momenti intensi e parecchi colpi di scena. Vediamo nel dettaglio cosa è successo secondo le anticipazioni di Superguidatv.

Amici 25, puntata del 21 dicembre: giudici e ospiti in studio

Per questa puntata conclusiva del 2025, Maria De Filippi ha accolto in studio volti noti del programma e della musica italiana.

Giudici:

Ballo: Angelo Madonia e Garrison

Canto: Arisa

Ospiti musicali:

Arisa, che si esibisce con il brano Nuvole

Jacopo Sol, che presenta Gran Finale

Sfide di accesso ad Amici 25

Dopo le posizioni più basse della settimana precedente, le sfide hanno coinvolto diversi allievi.

Canto: Gard, arrivato nelle ultime posizioni, affronta lo sfidante Rodrigo. Gard canta il suo inedito e riesce a vincere la sfida, mantenendo il posto nella scuola.

Ballo: nessuna sfida immediata in puntata.

Sfide annunciate per le prossime settimane:

Canto: Opi vs Riccardo

Ballo: Anna vs Giorgia

Maglia sospesa: il caso Flavia

Anna Pettinelli chiama al centro dello studio Flavia, mettendo in discussione la sua permanenza ad Amici. La docente dichiara di percepirla insicura e propone la sospensione della maglia.

Flavia non condivide la decisione e sottolinea come, alla sua età, sia normale attraversare momenti di fragilità. Chiede quindi di potersi esibire: la richiesta viene accolta. Nonostante una performance molto apprezzata (con il pubblico in piedi ad applaudirla), la maglia viene comunque sospesa. Il suo percorso resta quindi in bilico.

Gara canto: classifica e commenti

Ecco come si è sviluppata la gara di canto:

1° posto – Michele

Canta With or Without You. Arisa rimane colpita dal suo timbro e dalla capacità di suonare mentre canta.

2° posto – Valentina

Si esibisce con Mi manchi negli occhi. Per Arisa ha un’aura eterea, definendola una “ninfa”.

3° posto ex aequo – Angie, Caterina ed Elena

Angie: What’s Up

Caterina: Rimmel

Elena: L’appuntamento

Scoppia una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per i voti assegnati. Arisa commenta le barre scritte da Angie e fa notare ad Elena la mancanza di un elemento sorprendente rispetto all’originale.

5° posto – Plasma

Canta Centro di gravità permanente. Performance coinvolgente secondo Arisa.

Penultimo e terzultimo – Lorenzo e Opi

Lorenzo: New Shoes

Opi: Niente panico

Opi finisce in sfida. Arisa osserva che il brano non era adatto a lui. Zerbi sottolinea che la canzone era stata scelta dalla Pettinelli.

Ultimo posto – Riccardo

Canta Careless Whisper. Arisa nota la forte emotività ma evidenzia problemi con l’inglese e un’eccessiva tensione.

Inediti presentati in puntata

Questa settimana presentano i loro brani inediti:

Lorenzo

Caterina

Elena

Gara di ballo: risultati

1° posto – Emiliano

Viene lodato per la qualità e la pulizia del movimento.

2° posto – Pierpaolo

Garrison si dice molto soddisfatto. Maria De Filippi sottolinea il giudizio positivo alla Celentano.

3° posto – Alex, che balla insieme a Mattia

4° posto – Paola

5° posto – Maria Rosaria

Angelo Madonia le consiglia di lavorare meglio sulla postura e valorizzare le linee.

Penultimi – Alessio e Giorgia

Durante l’esibizione di Alessio con Giulia Stabile nasce una discussione tra Garrison ed Emanuel Lo. Anche Alessandra Celentano interviene, schierandosi a favore di Alessio. Giorgia balla su un brano di Lady Gaga.

Ultimo posto – Anna

Garrison critica l’esibizione, parlando di poca pulizia nei movimenti.

Compiti dei professori

Nonostante le tensioni delle scorse settimane per il compito assegnato dalla Celentano ad Alessio (poi riassegnato da Emanuel Lo a Emiliano), in puntata non viene presa alcuna decisione definitiva.

Gossip, tensioni e momenti leggeri