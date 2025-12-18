REALITY SHOW
Amici 25, anticipazioni, maglie sospese: chi rischia l’eliminazione
Filippo 18/12/2025
Ultima registrazione dell’anno per Amici di Maria De Filippi, che domenica 21 dicembre 2025 andrà in onda con una puntata speciale prima della pausa natalizia. Tra sfide decisive, classifiche, polemiche tra professori e ospiti in studio, l’appuntamento promette momenti intensi e parecchi colpi di scena. Vediamo nel dettaglio cosa è successo secondo le anticipazioni di Superguidatv.
Amici 25, puntata del 21 dicembre: giudici e ospiti in studio
Per questa puntata conclusiva del 2025, Maria De Filippi ha accolto in studio volti noti del programma e della musica italiana.
Giudici:
- Ballo: Angelo Madonia e Garrison
- Canto: Arisa
Ospiti musicali:
- Arisa, che si esibisce con il brano Nuvole
- Jacopo Sol, che presenta Gran Finale
Sfide di accesso ad Amici 25
Dopo le posizioni più basse della settimana precedente, le sfide hanno coinvolto diversi allievi.
- Canto: Gard, arrivato nelle ultime posizioni, affronta lo sfidante Rodrigo. Gard canta il suo inedito e riesce a vincere la sfida, mantenendo il posto nella scuola.
- Ballo: nessuna sfida immediata in puntata.
Sfide annunciate per le prossime settimane:
- Canto: Opi vs Riccardo
- Ballo: Anna vs Giorgia
Maglia sospesa: il caso Flavia
Anna Pettinelli chiama al centro dello studio Flavia, mettendo in discussione la sua permanenza ad Amici. La docente dichiara di percepirla insicura e propone la sospensione della maglia.
Flavia non condivide la decisione e sottolinea come, alla sua età, sia normale attraversare momenti di fragilità. Chiede quindi di potersi esibire: la richiesta viene accolta. Nonostante una performance molto apprezzata (con il pubblico in piedi ad applaudirla), la maglia viene comunque sospesa. Il suo percorso resta quindi in bilico.
Gara canto: classifica e commenti
Ecco come si è sviluppata la gara di canto:
1° posto – Michele
Canta With or Without You. Arisa rimane colpita dal suo timbro e dalla capacità di suonare mentre canta.
2° posto – Valentina
Si esibisce con Mi manchi negli occhi. Per Arisa ha un’aura eterea, definendola una “ninfa”.
3° posto ex aequo – Angie, Caterina ed Elena
- Angie: What’s Up
- Caterina: Rimmel
- Elena: L’appuntamento
Scoppia una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per i voti assegnati. Arisa commenta le barre scritte da Angie e fa notare ad Elena la mancanza di un elemento sorprendente rispetto all’originale.
5° posto – Plasma
Canta Centro di gravità permanente. Performance coinvolgente secondo Arisa.
Penultimo e terzultimo – Lorenzo e Opi
- Lorenzo: New Shoes
- Opi: Niente panico
Opi finisce in sfida. Arisa osserva che il brano non era adatto a lui. Zerbi sottolinea che la canzone era stata scelta dalla Pettinelli.
Ultimo posto – Riccardo
Canta Careless Whisper. Arisa nota la forte emotività ma evidenzia problemi con l’inglese e un’eccessiva tensione.
Inediti presentati in puntata
Questa settimana presentano i loro brani inediti:
- Lorenzo
- Caterina
- Elena
Gara di ballo: risultati
1° posto – Emiliano
Viene lodato per la qualità e la pulizia del movimento.
2° posto – Pierpaolo
Garrison si dice molto soddisfatto. Maria De Filippi sottolinea il giudizio positivo alla Celentano.
3° posto – Alex, che balla insieme a Mattia
4° posto – Paola
5° posto – Maria Rosaria
Angelo Madonia le consiglia di lavorare meglio sulla postura e valorizzare le linee.
Penultimi – Alessio e Giorgia
Durante l’esibizione di Alessio con Giulia Stabile nasce una discussione tra Garrison ed Emanuel Lo. Anche Alessandra Celentano interviene, schierandosi a favore di Alessio. Giorgia balla su un brano di Lady Gaga.
Ultimo posto – Anna
Garrison critica l’esibizione, parlando di poca pulizia nei movimenti.
Compiti dei professori
Nonostante le tensioni delle scorse settimane per il compito assegnato dalla Celentano ad Alessio (poi riassegnato da Emanuel Lo a Emiliano), in puntata non viene presa alcuna decisione definitiva.
Gossip, tensioni e momenti leggeri
- Viene mostrato un filmato sull’amicizia tra Gard e Lorenzo. Maria De Filippi fa spostare i banchi per permettere ai due di sedersi vicini, spostando Maria Rosaria.
- Zerbi e Pettinelli continuano a discutere animatamente sui voti dati ad Angie e Caterina, riemergono vecchi attriti e Zerbi finisce persino per sbattere la testa sul tavolo durante il battibecco.
- Nuovo scontro tra Garrison ed Emanuel Lo sul giudizio espresso per Alessio.
- Momento ironico quando Maria prende in giro la Celentano per il suo astuccio personalizzato con la scritta “Maestra Celentano”.