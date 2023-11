Oggi, giovedì 16 novembre, si è registrata la nona puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 19 novembre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni nona puntata: spoiler e news nuova registrazione

Ospiti: Wax e Achille Lauro.

Matthew ha vinto la sfida.

Michele Bravi ha giudicato la gara di canto ma ha cantato anche il suo nuovo singolo “Odio” mentre Giulia Stabile e Isobel ballavano.

Nancy Berti ha giudicato la gara ballo mentre Achille Lauro la gara delle cover.

Gara canto, classifica:

Ayle

Holden

Lil

Mew

Petit

Sarah

Mida

Matthew

Stella

Holy

Gara ballo, classifica:

Gaia

Dustin

Kumo

Giovanni

Sofia

Nicholas

Chiara

Marisol

Elia

Gara cover:

Holden – Panico

Stella – Duemilaminuti

Ayle – Margherita

Lil – Always Remember

Mew – Still Into you

Petit – Malafemmena

Sarah – Greedy

Matthew – L’amore è

Mida – Si no estas

Holy – My ex’s best friend

Holden primo nel contest di Radio Zeta.

I primi 3 della classifica canto (Ayle, Holden e Lil) hanno cantato i loro inediti, giudicati da due registi che hanno scelto Holden per registrare il videoclip del suo inedito.

Gara ballo con tema gioia giudicata da Garrison: Nicholas (vince e fa guadagnare un punto in più a tutti gli allievi della sua squadra), Dustin e Sofia.

Gara Oreo vinta da Simone.

Gara Marlù vinta da Mew.

Simone maglia ancora sospesa.

Questa settimana però è entrato in studio e ha ballato una coreografia prima di uscire nuovamente.

Elia in sfida la prossima settimana per è arrivato ultimo nella gara di ballo.

Anna Pettinelli sospende la maglia a Holy Francisco.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?