Amici 23 spoiler nuova registrazione: oltre alle succose anticipazioni che vi abbiamo svelato, nel corso della puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio, ritroveremo in studio un amatissimo ballerino professionista.

Sebastian Melo Taveira è tornato nella scuola di Amici 23 come ballerino professionista. La notizia è stata confermata da Amici News, Gossip TV e SuperGuidaTV:

Sebastian torna a far parte dei professionisti di Amici 23. Come è entrato in studio? Nicholas ha dovuto svolgere la prova che gli ha affidato Alessandra Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da lui.