Amici 20, Nino Frassica cita Barbara d’Urso: la reazione di Maria De Filippi

Nino Frassica è stato l’ospite comico del nuovo appuntamento con il serale di Amici 20. Tra una gag e l’altra, l’attore siciliano ha citato Barbara d’Urso davanti a Maria De Filippi: quale è stata la reazione?

Nino Frassica si è portato a casa un intervento pazzesco, facendo morire dalle risate il pubblico senza una sola parolaccia o uno scivolone maschilista, un vero genio della comicità nostrana.

Tra una battuta e l’altra, Nino Frassica ha anche citato Barbara d’Urso proprio di fronte a Maria De Filippi che reggeva il gioco:

Maria non si è minimamente scomposta ed ha sorriso di gusto di fronte alla battuta del comico che si è anche candidato, di recente, per prendere parte alle seconda stagione di Lol:

LOL 2 – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente, però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido.