Raffaele Renda è stato eliminato da Amici 20 nel corso della serata di ieri andata in onda su Canale 5. Maria De Filippi dopo il responso si è complimentata con il carattere del cantante.

Complimenti per la tua educazione, l’essere presente in ogni circostanza, l’aver saputo ridere anche di cose che ti davano dolore e l’esserti comportato all’interno di questa strana comunità in modo assolutamente onesto e dignitoso.