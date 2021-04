Nel corso del daytime di Amici 20 trasmesso ieri, gli allievi della scuola sono stati sottoposti ad una nuova sfida da affrontare venendo giudicati dal pubblico attraverso il televoto. Nella puntata trasmessa oggi, quindi, si è scoperto come si sono classificati cantanti e ballerini.

Il vincitore della categoria canto è stato Sangiovanni. In seconda posizione abbiamo trovato Aka7Even e al terzo Deddy. A seguire, la quarta posizione della classifica è stata occupata da Enula, al quinto Raffaele Renda e ultimo Tancredi.

Per quanto riguarda la danza invece, il vincitore della categoria ballo è stata Giulia Stabile. In seconda posizione si è classificato Tommaso Stanzani e al terzo posto abbiano trovato Samuele Barbetta.

In quarta posizione Alessandro Cavallo, al quinto Serena Marchese e per il sesto e settimo posto Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

Le ultime due ballerine sono le più criticate dal pubblico fuori e gli appassionati del talent. E, proprio con il televoto, si sarebbero ampiamente tracciati i contorni del loro sentiment in vista della finale.

Secondo me per il fatto che sono portati così in alto e amati Sangio e Giulia o ti stanno sulle scatole o sono i tuoi preferiti #amici20 #Amici2020

— arya (@soitsarya) April 1, 2021