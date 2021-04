Amici 20, Samuele, Sangiovanni e Giulia Stabile: la “santa trinità” di Twitter con l’hashtag #amemici20 in tendenza

Perché da alcune ore i miei adorati amici di Twitter hanno fatto volare in tendenza l’hashtag #amemici20? L’argomento riguarda Amici 20 e, per l’esattezza, il focus della rete è concentrato su Samuele Barbetta, Giulia Stabile e Sangiovanni.

Amici 20, Giulia, Samuele e Sangiovanni in tendenza su Twitter: ecco perché

Gli estimatori dei tre talenti di Amici 20, hanno creato un nuovo hashtag per dare voce al talento e mettere in evidenza le innegabili doti artistiche dei due ballerini e il giovane cantante.

Proprio Samuele, nelle ultime ore, si è trovato di fronte ad una insolita coreografia che lo ha lasciato un po’ smarrito e disorientato.

L’hashtag è formato dal prefisso ame e mici20 (la parte finale sarebbe “Amici 20” senza la “A” iniziale).

Un “Ame”, invece è una rivisitazione fantasiosa di “Amo” per indicare una forte appartenenza ad un gruppo che condivide gli stessi disagi adolescenziali ma anche i tormenti, le passioni e il rispetto per alcuni ideali.

Per quanto riguarda Giulia, Samuele e Sangiovanni, come ben sapete la ballerina e il trapper appassionano i fan anche per la bella storia d’amore che hanno regalato loro nel corso di Amici 20.