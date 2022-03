Alfonso Signorini ha risposto ad Ilary Blasi dopo le sue (ripetute) frecciatine nel corso della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 in riferimento alla conduzione “scippata” del Grande Fratello Vip.

Così come riportano le colleghe di Isa&Chia, il direttore di Chi Magazine ha risposto ad una lettera proprio tra le pagine del suo settimanale, precisando come stanno realmente le cose tra lui e la conduttrice dell’Isola:

Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al Grande Fratello Vip mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata.

Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo. Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole.

Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate.