Gianmaria Antinolfi sbotta online e fa delle sacrosante precisazioni sul suo rapporto d’amore con Federica Calemme nato nella Casa del Grande Fratello Vip e proseguito anche fuori con serenità.

io apprezzo da morire tutti voi e vi ringrazio per tutto il supporto e l’affetto che mi e ci date, ma ho sempre detto anche quando ero al GF che purtroppo io non sono una persona estremamente social, anche se penso di esserlo il giusto in realtà, perché penso che in tutto nella vita ci voglia equilibrio, anche nell’uso di IG o di qualsiasi altro strumento social.

In questo modo esordisce Gianmaria tramite social, poi aggiunge:

In più sono quasi tutta la settimana in viaggio… Fede d’altra parte in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve stare lì per lavoro. Nonostante questo proviamo a vederci ogni volta che riusciamo, sabato scorso non dovevamo vederci eppure ci siamo incontrati a metà strada a Roma per poter passare una serata insieme prima di rientrare entrambi ai nostri rispettivi impegni.

La mia giornata, durante la settimana, si svolge per lo più in azienda o in viaggio o in riunione con altri manager o clienti, niente di interessante da condividere e soprattutto aspetti abbastanza riservati trattandosi di lavoro e di aziende.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha precisato ancora:

Se la domenica pubblichiamo una storia insieme e poi torniamo entrambi nelle nostre città o lavori come facciamo solo poche ore o il giorno dopo a non stare più insieme? Perché dovrebbe essere così? Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo…

Il lunghissimo sfogo di Gianmaria prosegue e chiarisce per quale motivo si vede poco con Federica Calemme:

Ci vediamo poco durante la settimana ma ci sentiamo tanto. Voi pubblicate sui social ogni telefonata o video call fate con il vostro partner? Non credo… e in più ripeto ancora una volta non siamo i tipi di persone che quando stanno insieme buttano il loro tempo a fare stupide fotografie per ore, ma impegniamo il nostro tempo a viverci il nostro rapporto è il tempo che abbiamo a nostra disposizione e non ad immortalarlo per dimostrare a qualcuno chissà che cosa.

Nonostante questo proviamo quando stiamo insieme a rendervi partecipi anche se in minima parte… vi assicuro che l’unica verità è che ad oggi va tutto bene, con questo non sto dicendo che andrà sempre così, anche se me lo auguro, non ho una sfera di cristallo per prevederlo ma vi assicuro che se le cose non dovessero più andare bene o dovessimo fare delle scelte differenti per una ragione o per L’altra sicuramente saremo noi i primi a dirlo, ma finché non sarà così, finché nulla uscirà da nostre parole, vorrà dire che ogni volta la risposta alla vostra domanda “come sta andando con Fede” sarà sempre la medesima… e cioè “Bene, benissimo”!

Spero sia tutto estremamente chiaro! P.S. Ognuno vive una relazione a modo proprio, non giudicate me o Fede per il modo in cui lo esprimiamo socialmente, l’amore è molto di più che un post o una storia su Instagram. Buona serata, vi voglio bene!