Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery: perché non si parlano da anni, i motivi

Alexandre Wayaffe è il figlio dell’attrice francese Corinne Clery e del conduttore radiofonico Hubert Wayaffe. Lei aveva solo 17 anni quando, nel 1967, si è sposata.

L’attrice, a 18 anni, diventò mamma di Alexandre, che resterà il suo unico figlio.

Purtroppo, la relazione tra Corinne e il marito entrò subito in crisi. Dopo un anno, l’uomo le avrebbe addirittura chiesto di scegliere tra lui e suo figlio.

Corinne Clery ha scelto suo figlio e ha dovuto fare tutto da sola.

Alexandre Wayaffe oggi ha 55 anni, è estraneo al mondo dello spettacolo ed è molto riservato.

Ha due figlie di 20 e 22 anni, che di recente hanno recuperato il rapporto con la nonna.

Negli anni, Corinne Clery ha dato diverse versioni circa le motivazioni che hanno portato alla rottura tra lei e suo figlio.

Le dichiarazioni più recenti a riguardo, sono quelle rilasciate all’Isola dei famosi, dove l’attrice ha parlato di una “grande litigata”.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna qualche anno fa, quando le fu chiesto come mai avesse troncato il rapporto con suo figlio, non volle scendere troppo nei dettagli e si limitò ad accennare: “Storie di soldi, di case e mi fermo qui”.

Nonostante le difficoltà, Corinne Clery spera che un giorno possano riconciliarsi.

