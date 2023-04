Corinne Clery fa parte del cast di concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo averla vista in numerosi programmi e reality, l’attrice potrebbe parlare del dramma che vive con il figlio Alexandre Wayaffe.

Corinne Clery e il figlio Alexandre Wayaffe, infatti, non si parlano da moltissimi anni. Nel corso del programma Nudi per la vita, l’attrice ha svelato alcuni aspetti significativi sulla faccenda:

Io ho un figlio che è adulto, ormai è un signore. L’ho cresciuto con amore come tutte le mamme ma non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti.

Ma per arrivare ad una decisione tale devi combattere tante battaglie, ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita. Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata.

Nel ritirarmi ho capito che piano piano andava via questa malattia e sono guarita perché ho smesso di amare chi non mi amava. Tutto è iniziato dopo un bruttissimo attacco di panico, ci stavo rimettendo le penne allora ho detto basta!