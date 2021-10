Delia Duran non si era mai preoccupata del feeling che vede protagonisti Soleil Sorge e Alex Belli. In queste ore, la modella ha rotto il silenzio scrivendo una frase “criptica” che potrebbe aprire nuovi scenari.

“A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio”. Queste le parole di Delia su Instagram che potrebbero essere proprio riferite all’attuale situazione che stanno vivendo Alex Belli e Soleil Sorge dentro la Casa del GF Vip.

Voi cosa ne pensate? I social non hanno alcun dubbio in merito.

Iniziano le frasi criptiche di Delia. Comunque è a Milano, quindi non credo andrà, almeno che non abbia inviato un videomessaggio, ma non credo per gli autori sia arrivato il tempo del confronto Delia e Alex #GFVIP pic.twitter.com/beeORsNdgm

— Katia (@Katia90008715) October 29, 2021