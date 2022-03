Alex Belli e l’ex moglie si ‘incontrano’ dopo il divorzio: la reazione

Alex Belli è davvero in Egitto insieme al suo alter ego Stella Starlight e ieri sono stati in collegamento con Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio, nei panni di opinionista, anche la sua ex moglie, Katarina Raniakova, ormai volto fisso della parentesi gossip del programma.

Alex Belli e Katarina Raniakova a Pomeriggio 5

Proprio Katarina Raniakova, fresca di divorzio, commentando la dedica sottacqua di Alex Belli alla sua Delia Duran ha commentato, con tono ironico:

Sottacqua non mi ha mai scritto. Mi manca… Anzi, io e lui litigavamo sottacqua a gesti. Nessun bacio…

La puntata è proseguita con l’intervento di Amedeo Goria che è stato paparazzato di recente proprio con Stella, con la quale ha ammesso di avere un rapporto di alchimia.

Durante il collegamento con Stella è poi comparso anche lo stesso Alex Belli ma l’ex moglie Katarina non è mai intervenuta ed i due si sono bellamente ignorati. Che ci sia in corso una diffida da parte di Alex come fatto intendere la scorsa settimana proprio dal suo alter ego?