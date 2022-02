L’ingresso di Alex Belli al Grande Fratello Vip sarebbe dovuto servire a fare chiarezza nel rapporto tra lui, la moglie Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge. In realtà però si è inserito anche un quarto protagonista, Antonio Medugno, il quale prima del suo ingresso si era avvicinato alla venezuelana (e viceversa).

Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno

L’ex attore di CentoVetrine nelle passate ore ha avuto un confronto con il giovane tiktoker, complimentandosi con lui e con l’atteggiamento avuto con Delia. Ecco le parole di Belli riprese anche dai colleghi di Biccy.it:

Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. […] Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok. Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme.

La questione dell’amore libero e della proposta h0t che nei giorni scorsi Delia aveva scherzosamente fatto a Medugno è stata ripresa anche da Alex che ha aggiunto:

Lei però dice altro perché va in overbooking. Come quando lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’. Qui ti inserisci dentro un bel cespuglio. Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica […] Noi abbiamo fatto giochi e incontri, ma la verità è che la maggior parte delle cose le facciamo da soli io e lei.

Confrontandosi poi solo con la moglie Delia Duran, Belli ha fatto una rivelazione non molto gradita al pubblico da casa, che sta accusando Alex di stare riportando ai vari Vipponi tutto ciò che accade fuori dalla Casa del GF Vip. Parlando di Antonio ha commentato:

Poverino sto ragazzino qua, dove lo stavi trascinando… Lo stavi trascinando in una roba poverino! Ma tu lo stavi trascinando in una roba poverino, guarda, fidati, tu non te ne stavi accorgendo. Sai che erano preoccupati che io venissi qua a scontrarmi con lui, ti dico solo questo…