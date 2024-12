Alessio Pecorelli e Sonia Lorenzini, volano stracci: accuse pesantissime e repliche di fuoco, cosa è successo

Alessio Pecorelli e Sonia Lorenzini, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne, si trovano al centro di uno scontro social che ha attirato l’attenzione del pubblico. Dopo una breve frequentazione romantica, le accuse reciproche tra i due non si sono fatte attendere, con Sonia che accusa Alessio di verbalità violenta e Alessio che nega categoricamente le affermazioni.

Le accuse di Sonia Lorenzini contro Alessio Pecorelli

Sonia Lorenzini, già ex partecipante di Uomini e Donne e del Grande Fratello, ha affidato a Instagram il suo sfogo contro Alessio Pecorelli, senza però mai nominarlo direttamente.

In un lungo post, Sonia ha scritto:

Ringrazia Dio che non ti prendo a calci in cul* (citazione). Da un uomo o roba del genere me lo sono sentita dire. Mi sono sentita dire che ero una persona tossica perché chiedevo spiegazioni a innumerevoli sparizioni, altri insulti che non sto qui a elencare… Solo c’è un limite a tutto.

La Lorenzini ha poi aggiunto: “Specialmente se sui social, per una frequentazione, mi devo prendere della ‘sgualdr**’. Mi sono stancata di tutta questa superficialità. La cosa grave resta che un uomo si permetta di trattare una donna, un essere umano, in questo modo”.

La replica dell’ex tronista

Poco dopo, è arrivata la risposta di Alessio Pecorelli tramite una serie di stories su Instagram, in cui si identifica come l’uomo accusato dall’ex tronista e replica:

Ho deciso di prendere le distanze da questa persona perché per il mio carattere non va bene. Ha insultato me e i miei collaboratori, portando all’esasperazione anche loro.

Sulla frase incriminata, Pecorelli chiarisce:

La frase esatta era ‘Saresti da prendere a calci per avere mandato a fancul* mia madre senza nemmeno conoscerla’.

Inoltre, l’ex tronista ha puntato il dito contro il comportamento di Sonia, affermando:

Vi presentate come donne deboli e poi create caos e discussioni ovunque. […] In un momento storico come questo, mentre ascoltiamo le storie di donne maltrattate e uccise, fate passare il messaggio sbagliato. Pesate bene le parole.