Natale Mediaset, come cambia la programmazione: Amici 24 e Uomini e Donne andranno in onda?

Natale in casa Mediaset: ecco la programmazione per le feste

Con l’arrivo del periodo natalizio, Mediaset annuncia importanti cambiamenti nella sua programmazione. Amici 24, Uomini e Donne e altre trasmissioni di punta si fermeranno, lasciando spazio a contenuti alternativi e repliche. Gli appassionati dei programmi più seguiti del daytime dovranno armarsi di pazienza: lo stop durerà fino al nuovo anno.

Cambia tutto: Mediaset rivoluziona il palinsesto di Natale

I fan di Amici 24 e Uomini e Donne potranno seguire i loro programmi preferiti fino al 23 dicembre. Dopo questa data, entrambi saranno in pausa fino al 7 gennaio 2025. Una scelta, quella di Mediaset, pensata per adattarsi ai ritmi delle festività, ma che lascia un vuoto nel cuore degli spettatori abituali.

Non solo Amici 24 e Uomini e Donne: il palinsesto Mediaset cambia su più fronti. Le soap opera Beautiful ed Endless Love saranno sospese, con l’eccezione di episodi ridotti nel weekend.

Anche Segreti di Famiglia e altre serie turche come My Home My Destiny vedranno modifiche significative, con puntate più lunghe o programmazioni limitate al fine settimana.

Il daytime Mediaset durante le feste

Le variazioni coinvolgono anche il daytime: Mattino Cinque prosegue senza Federica Panicucci, mentre Pomeriggio Cinque vedrà Dario Maltese sostituire temporaneamente Myrta Merlino. Intanto, Forum si ferma già dal 13 dicembre.