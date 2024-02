Alessio Falsone, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha instaurato una bella intesa con Perla Vatiero che, nel frattempo, è tornata ufficialmente tra le braccia di Mirko Brunetti.

Questa amicizia speciale ha infastidito i Perletti ed anche il diretto interessato che, durante le sessioni in confessionale, subiterebbe delle pressioni:

Tu non hai capito. Non è il fatto che io e te siamo amici. Ma è da fuori che mi abbuffano di parole per me. Io non ho voglia di farmi abbuffare dalla gente a gratis. Perché fanno battute e mettono carne al fuoco senza motivo.

In Confessionale mi pigliano per il c**o. Poi mi dicono ‘mi raccomando, non fare lo stupido…’. Poi da fuori qualcuno può pensare e dire… Cioè basta. Perché altrimenti devo concludere il discorso e non parlarne più.

Non fare le battutine, perché altrimenti finiamo per darci semplicemente il ‘buongiorno’ e ‘buonasera’ e finisce così.