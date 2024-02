Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello? L’ultima nomination ha causato più di qualche squilibrio tra i concorrenti, soprattutto tra i veterani che aspirano ad avere un posto in finale. Le nomination in corso, infatti, porteranno a stabilire il nome del primo finalista dell’edizione e questo ha causato qualche malcontento, soprattutto tra chi è finito al televoto.

A sfidarsi in vista del primo posto da finalista sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Si tratta di quattro nomi della “vecchia guardia”, ovvero di concorrenti che sono entrati nella Casa lo scorso settembre. Solo alla fine delle nomination, che si sono svolte in modo particolare, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato loro che il televoto porterà a decretare il primo finalista.

Proprio per tale ragione, tra i nominati Massimiliano è stato colui che non ha ben digerito le cinque nomination ricevute dai suoi inquilini e all’indomani della puntata ne ha parlato apertamente con Rosy Chin e Marco Maddaloni:

Anita Olivieri non ha apprezzato particolarmente il discorso di Varrese, replicando:

Voi grandi avete i figli che vi mancano e le vostre responsabilità, va bene, ma anche noi giovani abbiamo le nostre cose. Io ad esempio non vedo da sei mesi mia madre. Capisco tutto, ma non puoi dire che ci sia più o meno. Io mia mamma non la vedo e non vedrò, me l’ha detto chiaro e tondo che non viene. Anche per me è difficile.

A questo punto però, prima di lasciare la stanza Varrese ha tuonato ancora:

Rimasta sola con Maddaloni e Rosy, Anita ha proseguito il suo discorso legato alle precedenti parole di Varrese facendo valere le sue ragioni:

Ieri è stata la prima volta che gli originali si nominavano. Ma poi il fatto che bisogna salvare i giovani fino alla fine questo secondo me non ha senso perché sono tutti contro tutti. Io dico che la prima volta ha senso che abbiano nominato Max invece che gli altri, secondo me ci sta perché succede una volta, non sarà sempre così. Quante volte non è mai stato nominato? Quindi… Queste cose mi fanno vomitare parlarne. Non c’è chi ha più diritto o meno diritto. Non è proprio così e non mi piace. Bea lo fa per sé. A lei non gliene frega niente non nominare i giovani perché qua dentro ha litigato con tutti, quindi non le interessa. Max vuole pensare per sé? Ok, ma le nomination gli potrebbero comunque arrivare. E poi ha già pensato per sé, se ci pensi ha nominato Giuseppe, mica uno grande. Stiamo parlando del niente. Se voleva fare questa cosa e fare il paladino nominava Marco o te. Quindi ha fatto bene, ognuno credo debba pensare per sé.