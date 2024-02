Vittorio Menozzi, dopo la sua eliminazione, parla ai microfoni del backstage del Grande Fratello e dice la sua su Beatrice Luzzi e Greta Rossetti.

Se fosse stato ancora nella Casa, Vittorio avrebbe nominato Massimiliano Varrese e Anita Olivieri:

Max per primo perché secondo me in varie occasioni non è stato così sincero e rimpiango anche di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice e poi ti direi Anita, che mi ha nominato praticamente da inizio stagione, non penso di dover avere molte remore nel contraccambiare.