Alessia Bottiglia è una delle nuove partecipanti di Temptation Island 2023 che prenderà il via dal prossimo 26 giugno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Filippo Bisciglia.

Alessia di Temptation Island, ecco dove l’abbiamo già vista in TV

Alessia parteciperà al programma con il fidanzato Davide Rosati nella speranza di farsi perdonare per via di un tradimento durato un paio di anni:

Sono Alessia ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di me a giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto e io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a stare insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare.

Tuttavia, è possibile che la ragazza abbia chiamato Temptation Island pure per ringalluzzire il suo nutrito curriculum televisivo in quanto ha già partecipato a numerosi programmi.

Da Take Me Out a Forum fino ad arrivare al game show Chi ti conosce? in onda sul Canale Nove.

Ecco il suo profilo da attrice.

Forum continua a sfornare concorrenti di reality: Lei Alessia, opinionista di Forum daL 2012, sia negli anni di Rita dalla Chiesa che in quelli di Barbara Palombelli. #temptation #Temptationisland https://t.co/OBfzaU86YO pic.twitter.com/BospDdPxGN — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) June 15, 2023