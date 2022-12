Alessandro Egger è uno dei finalisti di Ballando con le Stelle 2022. Nel corso del programma l’ex volto delle note barrette di cioccolato ha trovato nella ballerina e compagna di avventura Tove Villfor una bella sintonia, nonostante sia legato da nove anni alla modella rumena Madalina Doroftei. Ed ha anche avuto modo di parlare del rapporto con i suoi genitori, sottolineando le difficoltà avute.

A proposito della sua maestra di ballo Tove Villfor, Alessandro Egger non ha mai nascosto un certo feeling reciproco. Ecco cosa ha recentemente dichiarato nel corso di una intervista al settimanale Oggi:

Abbiamo raggiunto una complicità in pista e una sintonia di sentimenti. Non ci siamo innamorati ma tra noi si è stabilita un’amicizia profonda. Mi sono sentito compreso e valorizzato.

Ed a proposito della fidanzata, Egger ha ammesso che “qualche guizzo di gelosia a volte c’è”.

Alessandro Egger nel corso della stessa intervista al noto settimanale ha parlato anche della sua complessa storia familiare:

Da piccolo ho visto mio padre una sola volta. Tra noi non ci sono mai stati rapporti. Lui è uno sconosciuto per me.