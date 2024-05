Dopo essere stata ospite di Alberto Matano nella puntata di ieri de La Vita in diretta, Alessandra Celentano, prof di Amici di Maria De Filippi, oggi è approdata nello studio di La Volta Buona. Insieme alla padrona di casa Caterina Balivo, si è lasciata intervistare sull’ultima edizione di Amici 23 e non solo.

Alessandra Celentano è stata un fiume in piena, e con la solita schiettezza che la contraddistingue, ha commentato la vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23 e svelato che avrebbe voluto veder vincere:

Sì, ha vinto Sarah il canto e poi la trasmissione, poi c’è Marisol che ha vinto la danza. Ha vinto Lorella (Cuccarini, ndr). Come dobbiamo fare? Io un po’ basita. Perché è chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin e rimango comunque di questa opinione.

Tuttavia non sono mancati i complimenti per la vincitrice:

La Celentano ha poi detto la sua sulle ballerine scelte da Angelina Mango per il suou tour:

Penso che il messaggio sia molto chiaro, no? Ovvero che comunque il mondo è vario. Poi dipende da quello che devi fare, la danza è molto vasta. In un contesto come quello può andare bene, in altri no.