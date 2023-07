Alberto Matano lascia “La Vita in Diretta”? Le strane parole

Alberto Matano lascia La Vita in Diretta? In occasione dei saluti per la chiusura di stagione, l’ex mezzobusto del telegiornale ha utilizzato delle parole che potrebbero anticipare l’addio al programma.

Non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che ogni giorno danno un contributo fondamentale al racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione.

Questo è un team straordinario, non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter incontrare ancora nel mio cammino colleghi così incredibili. La vita in Diretta è diventato il più visto del daytime grazie al lavoro di ognuno di loro.

In questa azienda dove sono nato e cresciuto, la Rai, non posso non ringraziare Simone Sala, e Adriano De Maio, il vicedirettore, che è stato insieme a noi in questo anno incredibile.