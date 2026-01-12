Assia e Manuel, i rapporti ad oggi dopo C’è Posta Per Te

Nella prima puntata di C’è Posta per Te 2026 è stata raccontata anche una vicenda segnata dall’infedeltà. Protagonista Manuel Lezzi, che si è presentato davanti a Maria De Filippi per chiedere scusa alla sua fidanzata Assia Pinto dopo averla tradita. La ragazza, inizialmente indecisa, si è lasciata andare alle lacrime e alla fine ha scelto di aprire la busta. La registrazione della puntata risale però a diversi mesi fa, per questo molti telespettatori si sono chiesti se oggi i due stiano ancora insieme. La risposta è sì: Assia e Manuel fanno ancora coppia.

Dopo la messa in onda, gli spettatori del programma di Canale 5 hanno individuato un profilo Facebook condiviso dai due e diversi contenuti pubblicati sui loro account Instagram, dove entrambi si mostrano uniti e innamorati.

I messaggi social di Assia e Manuel

Manuel Lezzi ha pubblicato una storia Instagram con una foto insieme alla fidanzata, accompagnata da una frase molto chiara: “Ti amo, nonostante tutto“.

Anche Assia Pinto ha deciso di esprimersi dopo la puntata di C’è Posta per Te. Tra post e storie ha scritto: “Non c’è mai una fine”. E poi ancora: “Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sofferto, pianto tanto, ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare, invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli e più veri“.

La giovane ha inoltre ricondiviso diversi messaggi ricevuti da amici e persone vicine, tutti all’insegna dell’affetto e del sostegno: “L’amore vince sempre”. “Non dovete dare spiegazioni a nessuno, perché sapete solo voi l’amore che provate. amate, perdonate, litigate, piangete, emozionatevi. perché tutto ciò può finire da un momento all’altro, senza avvisare”. “Perché nonostante tutto, l’amore vero è solo con una persona“.

Come è nato il tradimento

Durante la trasmissione, Manuel ha raccontato di aver sempre considerato Assia la donna della sua vita e la futura madre dei suoi figli. I due si conoscono da giovanissimi, lui aveva 16 anni e lei 14, e fino a un certo punto la relazione non aveva mai vissuto crisi importanti. Tutto è cambiato la scorsa estate, quando Assia ha scoperto il tradimento con una vicina di casa.

Nel 2025, nello stabile in cui vive Manuel si è trasferita una nuova famiglia, con una ragazza più o meno della sua età: “Piano, piano mi sono reso conto che questa aveva delle attenzioni per me, io non ero più abituato e quindi ero un po’ gratificato. Una sera sbaglio e ho un incontro con lei, subito dopo rinsavisco e le riconfermo che avevo una fidanzata e che questa cosa non poteva andare avanti. Dopo con la mia fidanzata non era come prima, perché avevo un senso di colpa e così la lascio per un mese. Poi l’ho ricercata e ci rimettiamo insieme, ma la vicina di casa mi scrive ‘prima o poi dico tutto alla tua fidanzata’. Per questa paura ricomincio a dare spago alla vicina di casa e ci ricasco. per quattro mesi ho una relazione parallela. A luglio la mia fidanzata riceve un messaggio da un profilo falso che dice ‘vai a casa del tuo fidanzato e vedrai che lo trovi con una ragazza, ci parla tutte le sere’. La mia fidanzata viene e mi trova con la vicina di casa“.

Le incertezze di Assia e la decisione finale su Manuel

In studio Manuel ha chiesto perdono più volte, arrivando anche a proporre una convivenza. Assia, però, inizialmente si è mostrata molto titubante, spiegando le sue paure: “Il fatto è che non riesco a fidarmi in questo momento. Non c’erano mai stati problemi di fedeltà, poi ha fatto questa cosa due volte con quella persona. Mi ha fatto soffrire, la mia ferita è ancora aperta. Posso anche aprire, ma non è un perdono istantaneo. Sta a lui dimostrare il suo amore. Maria togli la busta“.

Non è chiaro quanto tempo sia servito perché il perdono diventasse completo, ma una cosa è certa: oggi Assia e Manuel sono ancora insieme e hanno scelto di dare una seconda possibilità alla loro storia.