“A letto con un uomo?”, la risposta di Fabio Volo: “Ho una sessualità molto libera”

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Fabio Volo ha sorpreso con dichiarazioni che spaziano dalla sua vita privata alla carriera, fino a vecchie polemiche. Lo scrittore, celebre per i suoi bestseller e spesso al centro di critiche, non si è tirato indietro, affrontando anche temi scottanti legati alla sua sessualità e al rapporto con la fama.

Fabio Volo svela se ha mai avuto delle esperienze sessuali con degli uomini

Tra gli argomenti trattati, Volo ha ammesso di aver avuto esperienze di sessualità “spinta” in passato:

“Ho una sessualità molto libera, ma non ho perversioni. Mi piace il gioco, ma non metto i tacchi a spillo”, ha dichiarato, aggiungendo di aver vissuto esperienze di ménage à trois e situazioni di gruppo, seppur senza mai superare certi limiti personali:

Esperienze con un uomo non ne ho avute, ma mi è successo una volta che c’era un mio amico nella stessa stanza, c’era un po’ di gente e me lo sono anche chiesto… “Ma stai a vedere che…”. Invece no. Io ero focalizzato su un’altra parte.

Volo, che ha venduto 9 milioni di copie in 24 lingue, ha riflettuto sulle critiche ricevute nel corso della sua carriera:

“Non penso sia per quello che scrivo, ma per quanto ho venduto. Ci sono libri più brutti dei miei, ma nessuno li critica”, ha commentato. Nonostante le polemiche, i suoi romanzi continuano a conquistare lettori in tutto il mondo.

Tra i momenti più personali, Fabio Volo ha raccontato del suo percorso di spiritualità: “Per un mese ho vissuto nella foresta amazzonica. Attraverso meditazioni profonde con uno sciamano ho avuto una visione e ho incontrato me stesso a 25 anni. Ci siamo parlati e abbracciati”.

Le polemiche su Ariana Grande

Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha riportato alla luce le controverse dichiarazioni di Volo sul video 7 Rings di Ariana Grande, rilasciate nel 2019:

“Non è possibile sia legale che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da migna e muova il co parlando alle dodicenni. Io, padre di due femmine, non lo accetto”*.

Alla domanda della Fagnani se oggi rivendicherebbe quelle parole, Volo ha difeso la sua posizione:

“Quella cantante parla a bambini che non capiscono la sessualità. Non la ritengo una cosa giusta”.

Fabio Volo oggi

Nonostante le controversie, Fabio Volo rimane una figura centrale nel panorama culturale italiano, capace di dividere il pubblico con il suo stile diretto e le sue opinioni senza filtri.