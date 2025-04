Vincitore The Voice Senior 2025: chi è Patrizia Conte, le prime parole

Si è conclusa con emozione, nella prima serata di ieri, l’edizione 2025 di The Voice Senior, il talent show musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici e dedicato alle voci over 60. A conquistare il titolo è stata Patrizia Conte, artista pugliese, 61 anni, che ha saputo distinguersi sin dalle prime battute del programma per la sua voce calda, intensa e profondamente comunicativa. Entrata a far parte del team di Gigi D’Alessio, Conte ha vinto il favore del pubblico e della critica, fino al trionfo nella finalissima.

Chi è il vincitore di The Voice Senior 2025

La puntata conclusiva del talent è stata una sfida tra quattro voci femminili: Monica Bruno e Maura Susanna, del team Arisa, Graziella Marchesi, anch’essa sotto la guida di D’Alessio, e la stessa Patrizia Conte. In questa corsa tutta al femminile, a prevalere è stata proprio lei, con un’interpretazione potente e raffinata del brano Oggi sono io di Alex Britti, proposta nella versione resa celebre da Mina. Una performance che ha colpito per autenticità e profondità emotiva, riuscendo a toccare il pubblico in studio e quello da casa.

“Scusatemi, io non volevo vincere!”, ha esclamato Patrizia Conte pochi istanti dopo la proclamazione, visibilmente commossa. Antonella Clerici, sorridendo, l’ha subito corretta: “Patrizia, ma cosa dici?! Ti meriti tutto!”. Il pubblico ha risposto con un lungo applauso, suggellando un percorso artistico che si è rivelato coerente, potente e umano.

Dal palco alla discografia

Il successo a The Voice Senior apre per Patrizia Conte nuove prospettive. Grazie alla vittoria, infatti, potrà pubblicare un inedito con la Universal Music, casa discografica che curerà anche la produzione di un vinile con le cover interpretate nel corso del programma. Un’occasione significativa per dare una nuova vita alla sua carriera, affacciandosi al mercato discografico con il sostegno di un’etichetta di prestigio.

Dopo la proclamazione, la cantante ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine: “Non ho mai vinto niente nella vita, sono stra-stra felice, mi sento un’altra. Grazie, sono felice”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. Parole semplici, ma cariche di significato. Poi ha aggiunto: “Questa partecipazione mi ha liberata. Ho capito che la gente sa chi sono davvero attraverso la mia voce. Mi piacerebbe lasciare un segno, anche piccolo, ma importante”.

Un messaggio che sintetizza il senso profondo di The Voice Senior: dare spazio al talento maturo, troppo spesso lasciato ai margini del mainstream, e restituire dignità artistica a voci che non hanno mai smesso di sognare.

La vittoria di Patrizia Conte rappresenta molto più di un semplice trionfo televisivo. È il riconoscimento a una passione coltivata nel tempo, alla perseveranza, alla capacità di emozionare anche quando il tempo sembra giocare contro. In un panorama musicale che spesso premia la giovinezza a discapito dell’esperienza, The Voice Senior 2025 ha dimostrato, ancora una volta, che il talento non ha età.

Chi è Patrizia Conte, la voce che ha conquistato The Voice Senior 2025

Classe 1963, Patrizia Conte è la vincitrice dell’edizione 2025 di The Voice Senior. Originaria di Taranto, dove vive tuttora, Patrizia ha 61 anni ed è una donna di grande sensibilità e riservatezza, qualità che emergono tanto nel suo carattere quanto nelle sue interpretazioni. Non ama le smancerie né le scene plateali, e durante tutta la sua avventura nel programma di Rai1 ha scelto di presentarsi sempre da sola, senza amici o familiari al seguito. Una scelta che racconta molto del suo legame profondo e intimo con la musica, da lei definita “il suo vero e unico amore”.

Patrizia Conte ha alle spalle una formazione musicale solida: si è diplomata in canto presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, dove ha affinato la tecnica vocale che oggi le permette di affrontare con grazia e potenza anche i brani più impegnativi. La sua voce, intensa e vibrante, è stata definita dagli stessi coach come un talento cristallino, capace di emozionare fin dalle prime note.

Alle Blind Auditions di The Voice Senior si è presentata con una raffinata interpretazione di Amoreunicoamore di Mina, conquistando fin da subito l’attenzione dei coach e del pubblico. Ai Knock Out ha scelto Portati via, mettendo in evidenza la sua capacità di coniugare delicatezza interpretativa e forza espressiva. In finale ha chiuso simbolicamente il suo percorso con Oggi sono io, ancora una volta nella versione resa celebre da Mina, con un’esibizione che le ha garantito la vittoria e l’abbraccio del pubblico.