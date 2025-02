Chi è Maelle, figlia di Antonella Clerici: padre, fidanzato, tatuaggio

Maelle Martens, nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione tra la celebre conduttrice Antonella Clerici e l’ex compagno Eddy Martens, è cresciuta sotto i riflettori sin dalla nascita. Attualmente, Maelle frequenta il Liceo Classico e vive con la madre e il compagno di lei, Vittorio Garrone, nella tenuta Basini ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Nonostante la separazione dei genitori, mantiene un buon rapporto con il padre, residente a Bruxelles.

Chi è Maelle, figlia di Antonella Clerici: il rapporto con il padre Eddy Martens

Il legame tra Maelle ed Eddy Martens non è sempre stato semplice. In diverse interviste, Antonella Clerici ha condiviso le difficoltà affrontate dalla figlia nel costruire una relazione con il padre. “Faticava ad avere un rapporto con lui, poi crescendo lo ha cercato e adesso va tutto bene. Lui è stato bravo, non ha forzato le cose. Lei per un periodo non voleva andare a Bruxelles, adesso per raggiungerlo ha anche preso l’aereo da sola”, ha rivelato la conduttrice.

L’impegno scolastico e la disciplina imposta da Antonella Clerici

Antonella Clerici ha sempre posto grande attenzione all’educazione della figlia, adottando un approccio severo riguardo agli studi. Durante una puntata del suo programma “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice ha espresso il suo disappunto per un calo nel rendimento scolastico di Maelle, affermando: “Io oggi sono arrabbiata con mia figlia. Sulla scuola sono terribile. Ma quale incidente di percorso, se si studia gli incidenti di percorso non ci sono”.

Le sfide del bullismo e i problemi di salute

Essere figlia di personaggi noti ha esposto Maelle a episodi di bullismo. Antonella Clerici ha raccontato: “All’inizio ho visto che un po’ ci ha sofferto, ma poi è riuscita a ribaltare la situazione”.

Nel corso dell’ultimo anno, Maelle ha affrontato anche problemi di salute che hanno destato preoccupazione tra i fan della Clerici. La giovane è stata ricoverata all’Ospedale Gaslini di Genova dopo un malore. Antonella ha ringraziato pubblicamente l’istituto: “Ho avuto la mia bambina che non è stata bene. Anzi, ringrazio il Gaslini, una grande eccellenza italiana per l’empatia che ha nei confronti di tutti i bambini e ragazzi”. Fortunatamente, Maelle si è ripresa completamente.

Una relazione speciale: Maelle e Vittorio Garrone

Oltre al legame con i genitori, Maelle ha sviluppato un rapporto significativo con Vittorio Garrone, attuale compagno di Antonella Clerici. La famiglia allargata vive nella tenuta Basini, dove Maelle ha trovato un ambiente sereno e affettuoso. Nonostante le sfide affrontate, la giovane sembra aver trovato un equilibrio, circondata dall’affetto della madre e di Garrone.

Il fidanzato, chi è

Antonella Clerici sta affrontando una nuova fase della sua vita familiare: l’adolescenza della figlia Maelle. Nata nel 2009 dalla relazione con il ballerino Eddy Martens, Maelle ha ora 15 anni e sta iniziando a esplorare le dinamiche sociali tipiche della sua età, incluso il primo fidanzamento. In una recente intervista al settimanale “Oggi”, Antonella ha condiviso dettagli inediti su questa nuova esperienza.

Antonella Clerici ha espresso la sua soddisfazione per la scelta sentimentale della figlia, affermando: “Sono felice, l’ho trovato un ragazzo perbene”. Ha aggiunto: “Lei è in gamba. Stefano è carino e sportivo infatti non fuma, ha 19 anni perché lei è più matura dei suoi 15. Si vogliono bene”. Per approfondire la conoscenza del giovane, la conduttrice ha deciso di invitarlo a trascorrere una settimana di vacanza con loro ad Ansedonia, località a cui è particolarmente legata.

Nonostante la felicità per la relazione della figlia, Antonella mantiene una posizione ferma sull’importanza dello studio. Ha dichiarato: “Sono la mamma intransigente sullo studio, durante l’anno lei sa che si esce solo il sabato perché costruirsi una cultura significa essere persone libere”. A testimonianza di questo valore condiviso, madre e figlia hanno deciso di tatuarsi la frase “cultura è libertà”.