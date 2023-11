Nei giorni scorsi l’intervento del ballerino Andreas Muller sulla gravidanza della compagna Veronica Peparini aveva messo in allarme i fan della coppia. Come sappiamo, l’ex volto di Amici ha annunciato di aspettare due gemelline dal ballerino e compagno. Dopo l’iniziale felicità comunicata dalla coppia in una bellissima intervista a Verissimo, però, si è verificato qualche problema inaspettato.

Veronica Peparini, gravidanza a rischio? La coreografa interviene

Come stanno Veronica Peparini e le due gemelline che porta in grembo? Andreas Muller non aveva aggiunto molto, ma a distanza di qualche giorno ad intervenire è stata proprio la coreografa che ha spiegato che potrebbe trattarsi di una malattia chiamata trasfusione feto fetale. Ecco le sue parole in una Instagram Stories:

Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. Nel mio caso ringrazio per l’onestà la mia ginecologa Chiara Cilia per avermi indirizzato. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente.

Veronica Peparini ha quindi spiegato che ciò potrebbe portare allo sviluppo di una malattia chiamata trasfusione feto fetale ed in merito ha aggiunto: