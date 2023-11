Andreas Muller e Veronica Peparini hanno annunciato nelle scorse settimane di essere in attesa di due gemelline. Ospiti di Verissimo, la coppia ha mostrato enorme gioia e la coreografa ha evidenziato la sua felicità per essere rimasta incinta a 52 anni.

Veronica Peparini incinta di Andreas Muller: doloroso annuncio

“Anche se ho 27 anni sono contento di stare con una donna di 52, avevo il desiderio di diventare papà. – ha svelato Andreas – Non volevo farlo troppo tardi. Vorrei vivere al passo con loro, essere papà e amico. Mi sento già papà, non la vedo come una cosa che mi porta tempo al me ragazzo, lavoratore”.

Andreas e Veronica hanno pensato anche ai nomi: Vittoria e Alice. Le bambine, inoltre, avranno il doppio cognome.

Tuttavia, proprio in queste ore Andreas ha condiviso un messaggio particolare chiedendo rispetto e svelando un dettaglio non rassicurante: