Veronica Peparini e Andreas Muller sono al settimo cielo, dopo aver appreso di aspettare due gemelline. La loro nascita dovrebbe avvenire tra circa quattro mesi, come annunciato nel corso della loro intervista a Verissimo in cui hanno dato il lieto annuncio ai loro fan e spettatori del programma di Silvia Toffanin.

Sebbene abbiano scoperto proprio nel corso del programma di Canale 5 il sesso dei loro gemellini, Veronica Peparini e Andreas Miller hanno continuato a festeggiare il lieto annuncio sorprendendo amici e familiari con un gender reveal organizzato nella loro palestra, così da annunciare personalmente il sesso delle figlie che aspettano.

Andreas ha parlato del gender reveal condividendo il video dell’organizzazione sui social e commentando:

Dopo aver registrato la puntata di “Verissimo” con Silvia Toffanin, che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise, siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole… Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro.