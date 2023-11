Veronica Peparini, come procede la gravidanza e cosa spera per le sue due bambine: la reazione di Andreas Muller

Il pancino di Veronica Peparini cresce ogni giorno di più e, nonostante le preoccupazioni di cui ha reso partecipi i suoi follower nei giorni scorsi, la coreografa si è detta comunque fiera del suo corpo e di come sta reagendo. L’ex volto di Amici ha postato alcuni scatti social per far vedere come il suo corpo si stia trasformando.

Veronica Peparini: come procede la gravidanza

Le foto giungono a distanza di qualche giorno dalle sue recenti dichiarazioni che hanno fatto seguito alle parole del compagno Andreas Muller, il quale aveva acceso i riflettori su una gravidanza non semplice che sta conducendo Veronica Peparini.

La coreografa aveva così svelato cosa era trapelato dopo l’ultima visita:

È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due (bambine, ndr) e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue all’altra, che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci ritroviamo in un punto dove la situazione al 50% potrebbe tornare regolare da sé, se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito avrà.

Ma come procede adesso la gravidanza? Allegato agli scatti, la Peparini ha scritto un piccolo aggiornamento sulla sua condizione ed al tempo stesso ha lanciato un messaggio a tutte le donne:

Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello.

Domani la coreografa avrà una nuova visita di controllo che farà maggiore chiarezza su come sta procedendo la gravidanza. Andreas Muller, intanto, ha commentato sotto l’ultimo stato: “Amori miei”.