Vera Gemma è stata una delle protagoniste indiscusse di questa Isola dei Famosi 2021 che volge ormai al termine. Coraggiosa, tosta e decisa, si p distinta anche per un altro aspetto: la presenza in studio del giovane fidanzato Jeda che ha letteralmente fatto impazzire gli utenti social ma anche e soprattutto Ilary Blasi. Proprio quest’ultima ha ipotizzato la partecipazione del ragazzo alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Vera Gemma, Jeda come concorrente del GF Vip e il suo di opinionista

Cosa ne pensa Vera Gemma della possibilità di poter vedere il giovane Jeda tra i protagonisti della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? La donna ha commentato l’ipotesi GF Vip per il fidanzato durante una intervista rilasciata a SuperGuidaTv asserendo:

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. E’ un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.

Come vedrebbe invece l’idea di poter indossare i panni dell’opinionista dopo aver dimostrato di sapersela cavare egregiamente come concorrente di un reality? Vera Gemma non si è tirata indietro:

Se il salto da concorrente a opinionista ti alletterebbe? Molto di più. Credo di meritare di fare l’opinionista in un programma. Dopo aver fatto “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi” sono stanca di mettere alla prova la mia capacità di resistenza. Vorrei far sentire la mia voce e poter far capire che ho una lettura psicologica profonda delle persone. Dalla mia ho anche l’ironia che non guasta. Sarei perfetta come opinionista.

A tal proposito qualcuno ha azzardato ad un paragone con Antonella Elia, l’opinionista uscente dal GF Vip e che ha dichiarato di aver fatto il tifo per lei: