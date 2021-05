Vera Gemma e Jeda a Temptation Island? L’epica risposta che ci fa volare

Vera Gemma e Jeda a Temptation Island? La ex concorrente de L’Isola dei Famosi intervistata da Rolling Stone ha dato una risposta che potrebbe aprire degli interessantissimi scenari televisivi.

Questo il commento di Vera Gemma ed io, se fossi nella produzione del programma più bollente dell’estate italiana, non ci penserei due volte a chiamare questa coppia bomba.

Tra Vera e Jeda ci sono 28 anni di differenza, ma l’età non è un problema:

Siamo due persone innamorate, la gente pensa che lo mantenga ma non è così. Lui vuole stare sempre con me. Jeda mi sopporta, perché non sono facile. Altro che toy boy, caro je costa: riceve certi rimproveri che neanche mio figlio subisce, ma mi ama per quello che sono.

Gli dico: “Amore ma a 80 anni non voglio che mi porti il pappagallo”. E lui: “Sì, io anche a 80 anni ti amerò. Ma gli rispondo: “No, perché non ci arrivo, non ti do questa soddisfazione, muoio prima. Ti attacchi al ca**o!”.