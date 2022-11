Valerio Tremiterra, proposta di matrimonio a Nikita: spunta la lettera inedita

Valerio Tremiterra avrebbe voluto chiedere la mano di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. La notizia bomba è trapelata durante Casa Pipol, svelata da Samara Tramontana e Gabriele Parpiglia.

“Lo scorso lunedì è entrato l’ex di Antonella Fiordelisi però ci sarebbe dovuto essere un altro ingresso: Valerio Tremiterra, l’ex di Nikita che si sarebbe messo d’accordo con gli autori per chiederle di sposarla, esattamente”, ha esordito Samara.

La tiktoker ha aggiunto:

Questa cosa non è stata fatta proprio per via del comportamento di Nikita che si è distaccata da questa relazione iniziando un flirt con Onestini e quindi il suo ragazzo non ha voluto venire in studio.

A Nikita pare non interessare più mentre Valerio è a casa con il cuore infranto, spera nel ritorno ma sa che sotto sotto è una cosa chiusa.