Valentina Riccio scopre Antonio Panico con una tentatrice

Il matrimonio sembrava ormai alle porte: data quasi definita, organizzazione avviata, testimoni scelti e persino le bomboniere già acquistate. E invece, ancora una volta, tra Valentina Riccio e Antonio Panico è arrivata una rottura. I due volti noti di Temptation Island si sono detti addio dopo l’ennesima scoperta fatta da Valentina, che ha messo in dubbio – definitivamente – la sincerità del compagno.

Negli ultimi tempi Valentina aveva iniziato a notare un atteggiamento diverso da parte di Antonio: distante, sfuggente, poco presente. Insospettita, ha deciso di controllare più a fondo e avrebbe clonato il suo profilo Instagram. È proprio così che è emersa una realtà ben diversa da quella che lui le raccontava. Da circa due settimane, Antonio sarebbe stato in contatto quotidiano con altre ragazze, tra cui un’ex compagna di scuola e persino una tentatrice conosciuta durante il programma, Marta Quaranta, 21enne romana.

Le chat lette

Dalle conversazioni lette, Valentina avrebbe scoperto che Antonio non solo chattava con l’ex compagna, ma l’avrebbe anche invitata a casa in sua assenza. A raccontarlo è lei durante un’intervista a Lorenzo Pugnaloni. In uno dei messaggi, lui avrebbe scritto senza troppi scrupoli: “Vieni pure Valentina è a mangiare una pizza“.

Lo sfogo di Valentina Riccio non si è fatto attendere ed è arrivato direttamente sui social, con parole cariche di delusione e rabbia:

“Ho letto veramente cose pesanti (…) Ci sono rimasta malissimo, ho pianto tanto. Non si fa. Gli ho messo le mani addosso, non si fa”.

Nel racconto, Valentina ha spiegato come Antonio si muovesse con attenzione per non farsi scoprire:

“Gli ho clonato Instagram e lui non sapeva niente. Andava anche a cercare la tentatrice Marta, metteva like a tutte le storie che lei pubblicava, poi tornava a casa e cancellava tutto. Prima di rientrare cancellava tutte le ricerche, tutte le amicizie su Instagram. Purtroppo sono mancanze di rispetto troppo, troppo grandi per me. Non voglio scendere in altri dettagli, perché io non ho intenzione di rovinare nessuno, i panni sporchi su certe cose gravi me li lavo in famiglia. Però è giusto che le persone sappiano che comunque non è cambiato niente. Anzi, secondo me dopo il programma è pure peggiorato“.

Dal canto suo, Antonio Panico avrebbe provato a minimizzare, sostenendo che si trattasse solo di una vecchia amicizia e che non ci fosse nulla di scorretto. Una versione che però non ha convinto Valentina, che ha replicato con lucidità:

“Se è un’amica di vecchia data come dice lui, e non ci vede niente di male, perché cancella le conversazioni su Instagram? Perché cancella le conversazioni su WhatsApp? E soprattutto perché la segna con un altro nome? Te lo dico io perché cancella tutto questo: perché non ti dico cosa c’è scritto in quelle conversazioni“.

Una storia che sembra confermare come, nonostante le promesse e il percorso televisivo, tra Valentina e Antonio le cose non siano mai davvero cambiate.