A distanza di circa un anno di assenza dai social, l’ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli è tornata sui social per raccontare come sarebbe cambiata la sua vita dopo questa lunga pausa.

“La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto”, ha svelato Veronica Burchielli. Durante il suo percorso a Uomini e Donne la giovane aveva scelto Alessandro Zarino ma la loro storia d’amore non si è conclusa positivamente:

Nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me.

Veronica Burchielli ha ritrovato se stessa e anche l’amore. Dopo la storia con Alessandro Zarino, l’ex tronista rende “pubblica” la sua nuova storia d’amore.

“Il mio fidanzato, grazie amore”, ha scritto l’ex tronista su Instagram aggiungendo una foto che ritrae alcune buste con del cibo cinese.

2019:

Alessandro Zarino, sceglie improvvisamente Veronica Burchielli, inciampata casualmente in un vestito di uno sponsor in genere affidato ai tronisti. Lei risponde no e Maria le offre il trono. “Fregatene”: ciò che dovremmo fare noi da oggi in poi.#uominiedonne pic.twitter.com/YyQS0oxtCG

— Paola. (@Iperborea_) November 15, 2019