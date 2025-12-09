Uomini e Donne, ex gieffino diventa tronista? “Lo vogliono!”

Uomini e Donne, torna il nome di Lorenzo Spolverato: potrebbe essere il nuovo tronista? Il gossip si riaccende

La stagione in corso di Uomini e Donne continua a sorprendere, e nelle ultime ore è spuntata una nuova voce che riguarda un volto già noto al pubblico televisivo. A far discutere è il possibile arrivo di Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere stato preso in considerazione per il trono classico.

Il trono di Uomini e Donne si rinnova: spunta il nome di Spolverato

Quest’anno la scelta dei tronisti non è stata semplice per Maria De Filippi e il suo team. Basti ricordare il caso di Rosario Guglielmi, scelto come tronista dopo Temptation Island ma mai realmente approdato in studio: l’ex fidanzata Lucia Ilardo aveva infatti raccontato di aver trascorso una notte con lui, mandando in fumo l’intero progetto.

Per tamponare l’imprevisto, la redazione aveva puntato su una corteggiatrice già presente in studio, Sara Gaudenzi, che con il suo carattere deciso è riuscita a catturare l’attenzione degli spettatori. A lei si sono poi aggiunti Ciro Solimeno — reduce dalla fine della storia con Martina De Ioannon, tornata nel frattempo con Gianmarco Steri — e gli altri tronisti della stagione, Flavio Ubirti e Cristiana Anania.

Secondo i rumors, però, uno dei percorsi starebbe per arrivare alla conclusione. Si parla soprattutto di Flavio, sempre più vicino a scegliere tra Martina Cardamone e Nicole Belloni. Ed è proprio in questo scenario che si inserisce il nome di Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato verso il trono? L’indiscrezione

Spolverato è stato uno dei volti più chiacchierati del *Grande Fratello* dell’anno passato, soprattutto per la sua relazione — poi terminata in diretta durante la finale — con Shaila Gatta. Nonostante vari avvistamenti e segnalazioni estive, ad oggi risulterebbe single, e per questo il suo profilo potrebbe risultare interessante per il programma di Maria De Filippi.

Durante l’estate, infatti, si era già parlato di un suo possibile coinvolgimento a Uomini e Donne, ma ora la voce sarebbe tornata a circolare con più forza. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato lo scoop, riportando una voce che parla chiaro:

“Lorenzo Spolverato è in lizza per il trono, fonte certa. Lo vogliono a tutti i costi”.

Se la scelta di Flavio dovesse davvero arrivare a breve — come sembrerebbe, visto che entrambe le sue corteggiatrici gli avrebbero chiesto di accelerare i tempi — potrebbe aprirsi uno spazio che la produzione sarebbe pronta a riempire con un volto forte e già conosciuto. E Spolverato potrebbe essere proprio il nome scelto per dare nuova energia a un trono classico che, al momento, vede come unica protagonista stabile Sara Gaudenzi.