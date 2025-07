Uomini e Donne 2025: primo tronista papabile, ecco chi è

Chi è il primo tronista papabile di Uomini e Donne 2025? Andiamo a scorprirlo.

Flavio Ubirti verso il trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Potrebbe essere uno dei volti più chiacchierati della prossima stagione di Uomini e Donne. Secondo quanto svelato da Amedeo Venza, il tentatore Flavio Ubirti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, sarebbe in pole position per sedere sul trono a partire da settembre.

Durante la sua esperienza nel villaggio dei sentimenti (non ancora conclusa), Flavio non è passato inosservato. Il pubblico e il web, già dalla prima puntata, lo ha notato. Così come le fidanzate in gioco.E pare che non sia stato apprezzato solo davanti alle telecamere…

“Super corteggiato anche dietro le quinte”

Amedeo Venza, esperto di gossip televisivo e sempre molto informato sui retroscena dei reality, ha aggiunto: “Flavio Ubirti? Super corteggiato a Temptation e anche dietro le quinte del programma… lo vorrebbero sul trono a settembre”

Un’indiscrezione che riaccenderebbe i riflettori sul giovane tentatore, che – se confermato – potrebbe fare il salto di qualità da volto secondario a protagonista del dating show di Maria De Filippi (e non sarebbe la prima volta che accade).

Chi è Flavio Ubirti?

Originario di Figline Valdarno (Firenze), nato il 2 maggio 2001, Flavio ha una doppia carriera: calciatore e modello. Ha vestito la maglia dell’Arezzo, della Baldaccio Bruni e della Nazionale Under 17, prima di passare alla scuderia Alex Model Agency.

Un fisico atletico da portiere—alto 1,85 m e misure da modello. Il suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), che racconta tra calcio, viaggi e allenamenti, ha già visto un’esplosione di follower curiosi e commenti.