La seconda stagione di Bridgerton è online ormai da alcuni giorni su Netflix. La serie in costume ambientata nella Londra dell’ottocento, ha letteralmente conquistato tutti, compreso Alfonso Signorini.

Tutti pazzi per Bridgerton, pure Signorini che fa una richiesta

Il conduttore del Grande Fratello Vip, rispondendo alle domande Instagram degli estimatori, ha svelato cosa fa nel tempo libero, parlando proprio della serie di Netflix e facendo una esplicita richiesta:

Alfy, mi sa che ti tocca metterti in fila.

Jonathan Bailey, l’attore che interpreta Anthony Bridgerton, è dichiaratamente gay. Chiacchierando con Haper’s Bazaar UK, si è concesso una lunga intervista dove ha svelato la sua prima cotta:

La mia prima cotta è stata probabilmente Anita in Heartbreak High, e se non fu Anita allora è stato il principe Eric, della Sirenetta. Con quei grandi occhi blu. Poi, più semplicemente, l’idea di stare stesi in spiaggia insieme al principe Eric, è davvero un sogno.