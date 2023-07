Da settembre prenderà il via la nuova edizione di Tu si que vales che vedrà una grande assenza, quella di Belen Rodriguez. Come abbiamo appreso, infatti, la showgirl argentina non sarà sostituita da nessuno ma alla conduzione del programma troveremo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Le registrazioni del programma sono già partite e non mancano i primi croccantissimi spoiler raccolti dalle talpe di Amici News e pubblicati da SuperGuidaTv.

Giovannino a Tu si que vales non sarà solo, lite tra Sabrina Ferilli e una concorrente

Ricordate Giovannino, il simpatico personaggio di Tu si que vales nonché principale disturbatore di Sabrina Ferilli? Per lui arriverà… Giovannina! Non sappiamo bene se si tratterà realmente di una fidanzata, ma dalle prime anticipazioni possiamo dirvi che l’irriverente disturbatore non sarà più solo. Sabrina Ferilli avrà un momento di pace? Ma neanche per sogno! Ecco cosa vedremo:

Niente stagione dell’amore. Non possiamo immaginarci love story o quant’altro perché secondo le talpe di Amici News Giovannino potrà sì incontrare Giovannina nelle prossime puntate di Tu si que vales, ma quest’ultima non è altro che una bambola. Insomma nessuno potrà minare l’amore che lega il mitico personaggio dalla faccia blu come i puffi e dal mantello rosso come Cappuccetto e Sabrina Ferilli. Giovannino potrà continuare a fare la corte all’attrice, madrina della giuria popolare, e a disturbarla senza alcun problema che si creino gelosie.

Addirittura vedremo finalmente Giovannino e Sabrina Ferilli ballare insieme, ma per scoprire come ciò sarà possibile dobbiamo attendere il prossimo settembre.

Queste tuttavia non sono le uniche anticipazioni. A quanto pare non sarebbe mancata una lite tra Sabrina Ferilli e una finta concorrente. Prima però una lite reale, come riportato dalle talpe di Amici News:

In studio pare esserci stata una grossa lite con un concorrente convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale. Il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro esprimendo con grande clamore la propria opinione e chiedendone a gran voce l’uscita dallo studio.

Quello ai danni della Ferilli, invece, è stato uno scherzo: