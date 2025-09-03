Tommaso Zorzi ufficialmente fidanzato: chi è il suo ragazzo famoso

Si è fidanzato Tommaso Zorzi, andiamo a scoprire con chi!

E’ amore tra baci e dolcezze a Pantelleria

Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della frequentazione con un designer di una nota maison di lusso, il conduttore di Cortesie per gli Ospiti è stato fotografato in compagnia del nuotatore Alex Di Giorgio. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha dedicato la copertina ai due, immortalati tra coccole e baci durante una vacanza a Pantelleria.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista – per anni diretta da Alfonso Signorini – Tommaso e Alex appaiono complici e affiatati, sia mentre si godono il mare che nei momenti più teneri sulla spiaggia. In uno degli scatti si intravede anche un bacio, confermando che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia estiva.

“Anche questa estate sono sbocciati tanti nuovi amori. Fra le nuove coppie segnaliamo la più recente, quella formata da Tommaso Zorzi e dal nuotatore Alex Di Giorgio. Li abbiamo beccati a Pantelleria (Trapani). Già nel 2020, quando Zorzi era nella Casa del GfVip, si era ipotizzato di far entrare lo sportivo nel gioco per farli conoscere. In seguito c’era stato un contatto social fra i due. Oggi queste immagini dimostrano che c’è voluto tempo, ma poi si sono conosciuti“, si legge su Chi

I fan più attenti avevano già notato un indizio nei giorni precedenti: Zorzi aveva postato uno scatto in compagnia di un ragazzo molto somigliante ad Alex, lasciando intendere qualcosa.

Il commento di Alex Di Giorgio su Tommaso Zorzi

Il retroscena di questo legame risale al 2020, quando la produzione del Grande Fratello Vip aveva pensato di far entrare Alex Di Giorgio nella casa per conoscere Tommaso. Tuttavia, per motivi personali e professionali, il nuotatore non poté partecipare. In quell’occasione, Di Giorgio aveva speso parole lusinghiere nei confronti di Zorzi:

“Voglio fare chiarezza. Oggi avrei dovuto iniziare la quarantena per poi arrivare al GF Vip. Sfortunatamente per motivi lavorativi e personali non potrò partecipare al reality. Speriamo per la prossima edizione. Se sono fidanzato? No ragazzi sono single. Che cosa penso di Tommaso Zorzi? Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti“.

Quella che sembrava una semplice stima è forse diventata, col tempo, qualcosa di più profondo.