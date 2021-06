L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si è raffreddata? L’indiscrezione è stata lanciata da Whoopsee che ha beccato i due protagonisti di uno stesso evento ma molto distanti tra di loro.

Spulciando l’affidabile #TZVip (hashtag su Twitter), le fan di Tommaso Zorzi, in realtà, stanno preservando i suoi rapporti personali invitando gli altri a “rilassarsi” dando un freno alle aspettative di sorta.

Del resto, pare che Tommy e Francesco abbiano volontariamente deciso di mantenere la loro amicizia distante dai social, così come dimostrano i commenti dei fan: voi cosa ne pensate?

Vedo che ogni giorno è buono per polemizzare sul rapporto di 2 persone di cui non sapete un cazzo se non quello che loro decidono di far vedere. Ma uscite, incontrate i vostri amici, andate al mare, in piscina, in palestra, fate quello che vi pare ma basta!!! #tzvip

— ✨Marianna✨ (@taodn80) June 16, 2021