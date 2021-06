Tommaso Zorzi “risponde” ad Oppini? Su Twitter esplode l’equivoco (ma non è come sembra)

Francesco Oppini in queste ore ha rilasciato una intervista tra le pagine di Nuovo, affermando di trovare l’amico Tommaso Zorzi stanco fisicamente per via di tutti gli impegni che ha dovuto sostenere in questi mesi.

Tommaso Zorzi “risponde” ad Oppini? Su Twitter esplode il “caso”

Tommaso? Lo vedo provato fisicamente, penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito.

Tramite le sue storie di Instagram Tommaso Zorzi ha pubblicato la classica emoji di un uomo che si porta la mano sul viso e, in sottofondo, “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti (per l’esattezza “Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria…”).

Replica ad Oppini? In tanti sui social hanno pensato potesse essere così.

Zorzi però, a distanza di pochissimi secondi, ha palesemente pubblicato il reale motivo della sua frecciatina.

Ed infatti un internauta gli ha scritto in privato criticandolo gratuitamente per essersi mostrato in mutande sui social perché, a suo dire, “non hai il fisico”.

La risposta di Zorzi è stata epica e ve la lasciamo a seguire!

Raga ma perché dovrebbe essere una frecciatina è palesemente contro Bartella scusate #tzvip pic.twitter.com/qHqeOSIeyx — serena vs maturità🥶🍒 (@itssereee_) June 10, 2021

Io credo che non ci sia alcun dubbio in merito sull’inesistente frecciatina nei riguardi di Oppini. Tommaso e Francesco hanno un rapporto talmente solido che un parere personale non può certo scalfire la loro amicizia: non trovate?

Le peggiori sono quelle che erano felici pensando veramente che Tommaso si riferisse a Oppini. #tzvip — Luci (@lucii___99) June 10, 2021