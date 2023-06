Dopo il drammatico racconto di Andrea Pinna che, a distanza di tre anni, ha svelato la dolorosissima verità sulla lite avvenuta con Tommaso Zorzi, proprio lo showman milanese è intervenuto sulla questione con un paio di tweet.

Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pinna dopo la verità sul litigio

Premetto che sono molto dispiaciuto come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti. La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice era Loretta Grace che aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna i quali avevano interrotto i rapporti con lui.

Tuttavia, nonostante Tommaso Zorzi dica di non aver saputo nulla in merito ai problemi di Pinna, quando ha condiviso il post contro di lui li aveva evidenziati:

Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista.

Come può sostenere di non saperne nulla quando, su Instagram, lo aveva fatto presente? (Supporto questa cosa perché io non ho lo screen di quel momento ma ricordo perfettamente di aver letto la storia condivisa da Tommaso).

Personalmente sono molto dispiaciuta e speravo che Tommaso Zorzi chiedesse scusa (ma resto fiduciosa).

