Tommaso Stanzani racconta online le sue ultime disavventure ai follower, affermando che la negatività di questi giorni non lo sta toccando minimamente (e fa benissimo!): “perché sono in un periodo troppo felice della mia vita”, afferma.

Ciao raga, è un periodo proprio di merd* questo e voglio dirvi il perché. Due settimane fa ho avuto un’intossicazione alimentare e per una settimana sono stato malissimo.

Successivamente Tommaso Stanzani ha avuto anche uno sfogo in tutto il corpo che l’ha costretto ad indagare sulle cause:

Ho dovuto fare diversi esami del sangue e in più avevo il vaccino prenotato per il 29 perché prima non potevo perché ho avuto il covid e dovevo aspettare che scendessero gli anticorpi.

Ho dovuto annullare il vaccino per via delle allergie perché devo fare altri esami per le allergie.