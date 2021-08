Sonia Bruganelli è sempre stata accusata di aver ostentato la sua vita da benestante a causa delle non rare foto postate sui social e che la ritraggono a bordo del suo jet privato. D’altronde, la moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto di essere una privilegiata ma gli hater ad ogni sua esternazione non hanno perso tempo con critiche spesso condite da livore immotivato ed invidie.

Sonia Bruganelli, foto di Silvia, figlia malata per spegnere le polemiche sul jet

Questa volta la futura neo opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di intervenire sui social con un nuovo scatto social e zittire sul nascere le polemiche sterili sull’uso del jet privato. La Bruganelli, nello specifico, ha pubblicato una fato che ritrae la figlia Silvia, con la seguente didascalia:

Quando vi “incarognite” per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?

Silvia, oggi 18enne, dalla nascita ha avuto delle complicazioni che le hanno lasciato dei danni motori non indifferenti. A Belve proprio Sonia Bruganelli aveva spiegato cosa era accaduto:

Mi sono svegliata una mattina in un ospedale e mi avevano portato via mia figlia appena nata perché doveva essere operata (per un grave problema cardiaco, ndr). Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi.

Oggi Silvia è una ragazza da poco maggiorenne con tanta voglia di vivere e per la quale Sonia prova un amore incontrastato. Nonostante tutto, la ragazza è felice e questo è ciò che conta!

Tommaso Zorzi commenta

Sotto al post si è espresso anche Tommaso Zorzi, caro amico della famiglia Bonolis, con un messaggio di affetto e che sembra centrare pienamente la questione. Zorzi ha lodato sinceramente le scelte della Bruganelli, scrivendo:

Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti i giorni. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia.

Puntuale anche la replica di Sonia che ha gradito le parole di sincero affetto del vincitore del GF Vip 5, sempre molto sensibile a queste tematiche.